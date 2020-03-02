"Обменялись мнениями": Гончарук прокомментировал свою встречу с главой ОП в киевском ресторане

По словам Гончарука, они "обменялись мнениями относительно того, что происходит".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что во время встречи с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком в воскресенье вечером обсудил ряд рабочих вопросов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Я каждый день встречаюсь с кем-то, с кем-то говорю, говорю, иногда, не поверите, с кем ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мнениями относительно того, что происходит, обсудили ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что бы я мог отдельно комментировать, не было», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, накануне в сети появилось видео, как премьер Алексей Гончарук и председатель ОП Андрей Ермак обедают в одном из киевских ресторанов.