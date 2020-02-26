Зеленский ожидает "совсем скоро" освободить остальных узников из плена РФ и "ЛДНР"

По словам президента, на сегодня домой удалось вернуть 111 граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает «совсем скоро» освобождения остальных пленников из тюрем в РФ и на оккупированных территориях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления в Киеве на форуме "Age of Crimea" (Время Крыма), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

«Нам удалось вернуть многих наших граждан в Украину. Среди них - крымские политзаключенные Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Владимир Балух и Олег Сенцов. Последний, кстати, подарил мне банку, которую держал в российской колонии. Мы договорились с ним заполнять ее бирками освобожденных наших политзаключенных, наших украинцев», - заявил он.

По словам президента, сегодня украинской власти удалось вернуть домой 111 граждан Украины. «Я оптимист, но считаю, что банка пока что наполовину пустая. А поэтому ежедневно мы делаем все ради освобождения каждого нашего человека и верим, что совсем скоро эта банка будет полностью заполнена», - подчеркнул президент.