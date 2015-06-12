The New York Times: Игнорируя Обаму, многие члены Конгресса оказывают давление, чтобы вооружить Украину

Об этом сказано в статье Дженнифер Стайнхауэр и Дэвида Херсценхорна «Игнорируя Обаму, многие члены Конгресса оказывают давление, чтобы вооружить Украину», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Сенат включил положения в законопроект о военной политике, чтобы вооружить Украину противотанковыми ракетными комплексами, минометами, гранатометами и боеприпасами, чтобы помочь в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Поэтому администрации не пришлось бы тратить больше половины из $ 300 млн на помощь для Украины, в случае, если 20 процентов предназначены для наступательного вооружения. Палата представителей приняла подобные меры.

Пока администрация Обамы отказалась предоставить смертоносную помощь, опасаясь, что это только обострит кровопролитие и даст президенту Владимиру Путину предлог для дальнейших вторжений.

Давление законодателей, чтобы вооружить осажденные вооруженные силы Украины, грозит стать причиной трещины в отношениях между Соединенными Штатами и ключевыми союзниками, особенно Германией и Францией, в то время, когда администрация Обамы работает над тем, чтобы продемонстрировать единую поддержку расширения европейских экономических санкций против России, срок которых, согласно плану, истекает в конце июля.

Законопроект для разрешения смертоносной военной помощи для Украины отправляли в Белый дом и раньше, но Обама не принял его во внимание. Этот законопроект разрешает оружие, которое он не может заставить администрацию отправить. Мера в значительной степени призвана возобновить давление на Белый дом.

Сенатор Джон Маккейн, республиканец от штата Аризона и председатель комитета Сената по вооруженным силам, который отстаивал усилия, чтобы отправить оружие в Украину в течении более чем одного года, отклонил опасения, что это ухудшит конфликт и расшатает международную коалицию.

Назвав нападения на Украину «одними из самых позорных и непорядочных действий, которые я видел в своей жизни», Маккейн сказал в интервью, что до сих пор ответ на российскую агрессию был недостаточным. «Они не просят никаких солдат на своей территории», сказал он в Сенате в четверг, добавив, что «Я немного озадачен крикливой оппозицией» на помощь оружием.

Ранее на этой неделе, украинский премьер-министр, Арсений Яценюк встретился с законодателями в Вашингтоне, чтобы обосновать необходимость военной и финансовой помощи, и был встречен с симпатией.

«В течение некоторого времени существовала сильная двухпартийная поддержка предоставления смертоносной помощи», сказал представитель Адам Шифф, демократ из Калифорнии. «Мы предложили России все виды отступлений, и она явно не была в них заинтересована».

Но в качестве недавнего признака отказа Белого дома, Саманта Пауэр, посол Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, выступила с речью в четверг в Киеве, столице Украины, в которой она резко критиковала Россию, но не упоминала возможность отправки наступательных вооружений.

Вместо этого, она сосредоточилась на борьбе с российской кампанией дезинформации, похвалив украинцев за проведение правительственной модернизации и неопределенно предупредив о более жесткой позиции Соединенных Штатов.

В Киеве в четверг, украинский военный представитель сообщил, что трое солдат были убиты в результате нападений поддерживаемых Россией сепаратистов, и, по крайней мере, 13 были ранены в недавних боях в Донецке и Луганске. Представители самопровозглашенных, пророссийских сепаратистских республик сказали, что двое их солдат были убиты и, по крайней мере, еще двое получили ранения в результате нападений украинских военных.

В то время как Соединенные Штаты оказывают несмертельную помощь, и американские военные инструкторы начали обучение украинских военнослужащих в западной Украине, президент Петр Порошенко также дал понять, что будет приветствовать дополнительную помощь в виде оружия, так как он стремится восстановить армию страны, чтобы подавить угрозу со стороны России.

«У нас эффективная форма сотрудничества, но не со смертоносным оружием, с Соединенными Штатами, Канадой, Великобританией», сказал Порошенко в интервью в своем офисе на прошлой неделе. «Мы очень довольны нынешним уровнем сотрудничества, но мы были бы рады, если бы уровень этого сотрудничества повысился».

Однако, растущее давление двух партий, которое возникает на Капитолийском холме, возникло в неудобное время. Путин в последние дни неоднократно обвинял украинское правительство в нарушении режима прекращения огня, призывая США и их европейских союзников оказать давление на Киев, чтобы полностью реализовать мирное соглашение.

Это подготовило почву для серьезных дебатов между законодателями и Белым домом, которые вполне могли подорвать повторяемое утверждение Обамы о том, что Соединенные Штаты не видят военного решения конфликта в Украине.

«Я никогда не видел более агрессивной и эмоциональной дискуссии, чем по этому вопросу», сказал Мэтью Рожански, директор Института Кеннана в Вашингтоне и эксперт по России и Украине. Рожански сказал, что дискуссия «напоминает ту, которая была, когда Советский Союз вторгся в Афганистан».

Отражая мнение многих экспертов, Рожански добавил, что «есть веские аргументы обеих сторон, но мы не сможем взять свои слова обратно. После того, как мы сделаем это, мы станем воюющей стороной в опосредованной войне с Россией, единственной страной на земле, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Вот почему это очень важно. «В своем слушании по вопросу утверждения в должности в марте Эштон Картер, министр обороны, сказал сенаторам, что он рассмотрит увеличение военной помощи Украине, в том числе продажу летального оружия, отражая взгляды некоторых других высокопоставленных чиновников в администрации.

Если Конгресс выдвинет ограничения на деньги, выделенные для Украины, противостояние с Белым домом может также блокировать очевидно столь необходимую несмертельную помощь.

Законодатели, которые выступают против отправки оружия в Украину, отмечают, что Вашингтон никогда не сможет отправить достаточно техники для Украины, чтобы победить поддерживаемые Россией силы военным способом. И неясно, достаточно ли обучена украинская армия, чтобы правильно использовать американское оружие, без существенной помощи со стороны американских военнослужащих, или, что оружие не окажется в руках противника.

«Если вы играете в шахматы с Россией, вам нужно думать на два хода вперед», сказал сенатор Ангус Кинг, независимый представитель от штата Мэн, который является одним из тех законодателей, кто скептически относится к предоставлению оружия. «Я боюсь, что это может спровоцировать крупное противостояние Запада и Востока».

Юлия Осмоловская, управляющий партнер Института навыков ведения переговоров, посреднической группы в Киеве, заявила, что украинцы разделились во мнении касательно потенциальных выгод получения оружия от Соединенных Штатов и неотъемлемого риска разжигания дальнейшего насилия, и они также озадачены противоречивыми сообщениями Вашингтона.