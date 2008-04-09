Тимошенко неофициально отреагировала на заявление Путина

Жесткие высказывания руководства России в адрес Украины стали реакцией на уровень защиты страной своих национальных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что действующий президент России Владимир ПУТИН назвал Украину «не государством».

«Если эта фраза прозвучала, то это является свидетельством наибольшего раздражения от того, что Украина начала отстаивать свои национальные интересы, защищать свою независимость и выстраивать свою собственную стратегию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также считает, что столь жесткие заявления свидетельствуют и о том, что Украина становится более сильным и более мощным государством, которое играет свою роль в геополитических процессах.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ее оценка высказываний В.ПУТИНА не является официальным заявлением. «Это мое отношение пока что только к слухам, которые существуют», - пояснила она.

Как сообщалось, по данным газеты “Коммерсант”, на встрече Совета Россия-НАТО 4 апреля в Бухаресте В.ПУТИН в разговоре с Президентом США Джорджем БУШЕМ якобы дал понять, что в случае вступления в НАТО Украина может потерять целостность.

Как пишет “Украинская правда”, российская газета сообщила, что во время встречи в Сочи В.ПУТИН якобы сказал Дж.БУШУ: “Ты же понимаешь, Джордж, что Украина – это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий - это Восточная Европа, а часть – и значительная – подарена нами!".

В то же время, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей ЛАВРОВ в интервью российскому радио "Эхо Москвы" подтвердил информацию о том, что В.ПУТИН говорил с американским президентом Дж.БУШЕМ о территории Украины.

"Президент ПУТИН и в Бухаресте, и на встрече в Сочи с БУШЕМ напомнил, как формировалась нынешняя Украина в ее сегодняшних границах", - сказал С.ЛАВРОВ, отвечая на вопрос, говорил ли В.ПУТИН о том, что, мол, "Украина – это не государство".

"Он (В.ПУТИН) напомнил о том, насколько противоречивые настроения в украинском обществе относительно членства в НАТО. Напомнил о том, насколько сложно идут процессы демократического развития Украины. Они, как и раньше, ищут модель – президентская республика или парламентско-президентская. Насколько сильны противодействия между западом и восточным, и южным регионами", - сказал С.ЛАВРОВ.