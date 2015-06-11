На освобожденных территориях выборы должны проходить по отдельному закону - эксперт

Такое мнение во время записи телевизионной программы «Восток + Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 13 июня в 17.00, выразил участник экспертной группы по вопросам подготовки законопроекта о местных выборах, директор по развитию ОО «Интерньюз Украина» Евгений Радченко.

«Экспертная среда считает, что несмотря на то, что, скажем, в Славянске, Мариуполе, Артемовске, будто ситуация спокойная, однако проводить выборы по закону, каким бы он ни был хорош, нельзя. Мы должны в очень короткие сроки с помощью СБУ, МВД разработать отдельный закон, возможно, разового действия, который будет регламентировать проведение выборов на этих территориях», - сказал он.

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Напомним, ранее эксперты заявили, что депутаты не имеют права провалить избирательную реформу, поэтому должны проголосовать за законопроект о местных выборах, что предусмотрено коалиционным соглашением.