Турчинов: Минобороны и Генштаб проверяют военные базы рядом с нефтебазами

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сказал в эфире 5 канала.

Читайте такжеВ Киеве планируют демонтировать около 200 незаконно работающих газовых АЗС

"Сразу после этого случая дано поручение Министерству обороны, Генеральному штабу проверить на все арсеналы, какие еще есть базы военные, как раз на предмет такого опасного соседства. Не должно быть рядом ни огнеопасных, ни каких-либо объектов, которые составляют проблемную опасность для хранение оружия, боеприпасов.", - отметил Александр Турчинов.

Вместе с тем секретарь СНБО рассказал, что на территории военной части, которая обслуживала военный аэродром и находилась рядом с горящей нефтебазой в Васильковском районе, были мощные арсеналы очень серьезного оружия.