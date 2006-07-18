Черновецкий рассказал американскому послу о своем выборе

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверил Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Вильяма ТЕЙЛОРА, что не откажется от должности мэра столицы и не пойдет работать в Верховную Раду как народный депутат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время официальной встречи в Киеве.

«Я уже его (выбор) сделал. За меня проголосовало около полмиллиона граждан, очень большое количество добрых и порядочных людей. И я не могу их предать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также отметил, что «не очень наблюдает» за тем, что происходит сейчас в парламенте. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ объяснил, что ему интереснее заниматься проблемами города.

Как известно, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на выборах 26 марта прошел в Верховную Раду по списку блока “Наша Украина”, но вопрос его регистрации народным депутатом отложен до сентября.