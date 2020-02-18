В составе совместных патрулей на границе с Россией боевиков не будет – секретарь СНБО

В случае достижения соответствующих договоренностей, в совместном патрулировании будут принимать участие представители территориальных общин оккупированных территорий Донбасса.

В состав совместных патрулей, которые бы гарантировали безопасность на украино-российской границе, будут входить не боевики, а гражданские жители Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал на брифинге по результатам заседания СНБО.

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В частности, его спросили, рассматривается ли возможность патрулирования границы между Украиной и Россией совместно с представителями оккупированной территории ОРДЛО.

"Надо понимать, о чем идет речь. Чтобы вы понимали, что речь идет о представителях общин, которые проживают на той территории. Это не военные, это не вооруженные люди. Это представители тех территориальных общин, которые находятся на той территории", - подчеркнул Данилов.

"Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами с их стороны - то это не соответствует действительности", - заявил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть хочет осенью провести местные выборы на всей территории государства, включая временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

Также он предложил, чтобы безопасность на оккупированных территориях во время подготовки к местным выборам гарантировали совместные патрули в составе украинцев, представителей оккупированных территорий и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев о совместном патрулировании украино-российского участка границы должен договариваться с руководством непризнанных республик".