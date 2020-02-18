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Привезем всех в Конча-Заспу: Зеленский предупредил "товарищей", подстрекающих людей перекрывать дороги украинцам из Уханя

13:09, 18 февраля 2020
Политика
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Зеленский сделал предупреждение тем, кто спекулирует на проблемах коронавируса / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью готова забрать своих граждан из закрытого на карантин китайского города Ухань, а также предупредил о попытках неких политиков манипулировать этой темой.

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Во время брифинга Зеленский подчеркнул, что ситуация с эвакуацией украинских граждан полностью контролируемая. 

“К сожалению, некоторые СМИ распространяют какую-то дезинформацию, по поводу того, куда их везут, что что-то не готово. У нас есть несколько вариантов, мы полностью готовы. Но самое главное - мы забираем наших граждан”, - отметил он.

Глава государства обратился к определенным неназванным политсилам.

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям. Мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам. Обращаются к местным жителям, и подстрекают их перекрывать дороги... Мы забираем своих граждан, которые являются такими же гражданами Украины, как и мы с вами”, - отметил Зеленский.

“По поводу этих политических, в кавычках, “товарищей” - хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги, и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан (а мы обязательно их привезем домой, потому что это наш долг...)... Я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу, в их особняки”, - подытожил президент. 

Как сообщал УНИАН, самолет для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя вылетит во вторник, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля. Граждан поместят в обсервацию минимум на 14 дней.

Точное место размещения эвакуированных не сообщается. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что самолет из Уханя прилетит "в один из аэропортов страны".

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