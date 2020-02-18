Привезем всех в Конча-Заспу: Зеленский предупредил "товарищей", подстрекающих людей перекрывать дороги украинцам из Уханя

По словам Зеленского, некоторые СМИ распространяют дезинформацию об эвакуации украинцев из Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью готова забрать своих граждан из закрытого на карантин китайского города Ухань, а также предупредил о попытках неких политиков манипулировать этой темой.

Читайте такжеАвакову стыдно за граждан, которые не хотят пускать своих соотечественников из Китая

Во время брифинга Зеленский подчеркнул, что ситуация с эвакуацией украинских граждан полностью контролируемая.

“К сожалению, некоторые СМИ распространяют какую-то дезинформацию, по поводу того, куда их везут, что что-то не готово. У нас есть несколько вариантов, мы полностью готовы. Но самое главное - мы забираем наших граждан”, - отметил он.

Глава государства обратился к определенным неназванным политсилам.

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям. Мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам. Обращаются к местным жителям, и подстрекают их перекрывать дороги... Мы забираем своих граждан, которые являются такими же гражданами Украины, как и мы с вами”, - отметил Зеленский.

“По поводу этих политических, в кавычках, “товарищей” - хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги, и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан (а мы обязательно их привезем домой, потому что это наш долг...)... Я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу, в их особняки”, - подытожил президент.

Как сообщал УНИАН, самолет для эвакуации граждан Украины из китайского Уханя вылетит во вторник, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля. Граждан поместят в обсервацию минимум на 14 дней.

Точное место размещения эвакуированных не сообщается. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что самолет из Уханя прилетит "в один из аэропортов страны".