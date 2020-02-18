Пристайко рассказал, какие вопросы будет поднимать Зеленский на следующем "нормандском саммите"

В частности, Украина хочет создать рабочую группу, которая должна определить путь передачи Украине контроля над оккупированной участком восточной границы.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей встрече лидеров стран "нормандского формата" будет поднимать вопрос относительно этапов передачи Украине контроля над оккупированным Россией участком украинско-российской границы на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он напомнил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" планируется ориентировочно на апрель, на которой будет обсуждаться широкий круг вопросов.

"Последний раз удалось согласовать семь основных позиций. Среди которых не нашлось места вопросу границы", - заявил Пристайко.

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"Но именно так ставит вопрос президент Зеленский, и, по меньшей мере, первым шагом, который мы предлагали сделать Российской Федерации, это создать специальную рабочую группу, которая бы занялась этим вопросом (границы)", - заявил глава МИД.

По его словам, эта рабочая группа должна определить, каким образом происходит передача границы Украине под полный контроль, и сколько нужно усилий и этапов для этого.

"По состоянию на сегодня, такая группа еще не создана, и именно поэтому президент Зеленский, как и прошлый раз, будет настаивать, чтобы этот вопрос был рассмотрен, и остался среди приоритетных", - заявил Пристайко.

В связи с этим он подчеркнул, что "с украинской стороны украинскую границу должны контролировать украинские пограничники".

"Это принципиальная позиция, которую мы должны достичь", - подчеркнул глава МИД.

Также он сказал, что в первых Минских соглашениях еще в 2014 году было записано, что вдоль украинско-российской границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ. "К большому сожалению, большинство забыли о том, что была достигнута такая договоренность, и в этом контексте не продвигается развитие наших переговоров", - отметил Пристайко.

Также министр сказал, что по-прежнему на повестке дня вопрос прекращения огня, еще одним из приоритетных вопросов - это обмен удерживаемыми лицами, и допуск Международного комитета Красного Креста на оккупированную территорию.

Пристайко сказал, что все эти вопросы будут вновь подниматься на следующей Нормандской встрече.

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Также глава МИД добавил, что с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом было договорено, что перед встречей лидеров необходимо будет изучить прогресс по ситуации на Донбассе.

"Мы договорились с немецким министром Маасом, что мы обязательно найдем время для того, чтобы посмотрев на тот прогресс, который будет достигнут, провести встречу на том этапе, когда наши эксперты наработают достаточно оснований. После этого мы сможем передать лидерам (предложения) относительно следующих шагов", - сказал Пристайко в контексте проведения встречи лидеров Нормандской четверки в апреле.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча "нормандской четверки" состоялась в апреле этого года. В свою очередь, глава МИД Вадим Пристайко отметил, что "нормандский саммит" может не состояться в апреле, как планировалось ранее.

Зато в России заявили, что решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей.