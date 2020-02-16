В России назвали условие для проведения встречи в "нормандском формате"

В МИД РФ отметили, что Москва продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей.

Решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей.

Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РБК.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча (в "нормандском формате", - ред.) должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское, - ред.) законодательство и некоторых других вещей", - отметил Грушко.

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По его словам, главным условием для проведения нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей - как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Одновременное движение по этим трекам - стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", - добавил российский чиновник.

По словам Грушко, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. "Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", - сказал он.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча "нормандской четверки" состоялась в апреле этого года. В свою очередь, глава МИД Вадим Пристайко отметил, что "нормандский саммит" может не состояться в апреле, как планировалось ранее.