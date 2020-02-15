Нормандская встреча: президент ждет в апреле, а МИД говорит о переносе

По словам президента Владимира Зеленского, Украина шаг за шагом движется по пути к миру на Донбассе, но этот путь с двусторонним движением.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча "нормандской четверки" состоялась в апреле этого года.

Читайте такжеУкраина предлагает разводить войска на Донбассе по "секторальному" принципу - Зеленский

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

"Хочу заверить: Украина и в дальнейшем будет делаеть все, чтобы следующий саммит глав Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоялся в согласованные сроки, а именно - в апреле 2020 года", - заявил он.

Зеленский отметил, что ключевая задача украинской власти сегодня - обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых во время Парижского саммита договоренностей.

"Украина готова и работает над этим. Ежедневно, шаг за шагом, мы движемся по пути к миру. Но это путь с двусторонним движением, и мы ждем шагов навстречу", - отметил он.

Вместе с тем, министр иностранных дел заявил, что в Мюнхене не состоится нормандская встреча на министерском уровне, хотя такая возможность обсуждалась.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, сейчас идут двусторонние переговоры между министрами для согласования позиции - в частности, Пристайко встретился с немецким коллегой Хайко Маасом. "Главная цель этих переговоров - встреча лидеров нормандской четверки в апреле", - отметил он.

Пристайко также выразил уверенность в том, что "нормандский саммит" однозначно состоится.

"Лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно это будет не в апреле, а позже. Нам важно чтобы были договоренности, которых они смогут достичь", - добавил Вадим Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что без выполнения политических аспектов коммюнике со стороны Украины о точных сроках проведения нового саммита в "нормандском формате" говорить пока не приходится. По его словам, из всех парижских договоренностей выполнена только одна - обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В тот же день министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подготовка к новой встрече лидеров стран "нормандской четверки" пока не осуществляется.

14 февраля Зеленский во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил подготовку к следующей встрече лидеров стран "нормандской четверки".