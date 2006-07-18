«Наша Украина» пообещала войти в коалицию?

Фракция «Наша Украина» получила должности в важных комитетах парламента, поскольку пообещала на протяжении недели-двух присоединиться к антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил член фракции СПУ Николай РУДЬКОВСКИЙ.

По его словам, во время проведения консультаций с уполномоченными депутатами от «Нашей Украины» была договоренность, что они входят в коалицию, а вместо этого Партия регионов и социалисты отдают им комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса и комитет по вопросам финансов и банковской деятельности.

«Причиной того, что они стали такими конструктивными, была договоренность, что они входят на правах равного как в руководство парламентских комитетов, так и в правительство», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

По его словам, существует договоренность, что в течение недели или двух «Наша Украина» должна присоединиться к коалиции, но если они этого не сделают, то антикризисная коалиция может пересмотреть распределение комитетов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины избрала руководителей парламентских комитетов и утвердила их персональный состав. Согласно постановлению, представители антикризисной коалиции – фракций Партии регионов, СПУ и КПУ – возглавили 15 комитетов (в том числе член фракции “Наша Украина” В.ЗАПЛАТИНСКИЙ, который заявил о вхождении в антикризисную коалицию и возглавил комитет по вопросам экономической политики), а представители оппозиции – 11 комитетов и Специальную контрольную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам приватизации: члены фракции БЮТ стали председателями 6 комитетов и контрольной комиссии, а “Нашей Украины” – 5 комитетов.

В частности, от “НУ” комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности возглавил Николай МАРТЫНЕНКО; комитет по вопросам финансов и банковской деятельности – Петр ПОРОШЕНКО; комитет по вопросам экономической политики – Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ; комитет по вопросам европейской интеграции – Борис ТАРАСЮК; комитет по вопросам национальной безопасности и обороны – Анатолий КИНАХ; комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - Владимир СТРЕТОВИЧ.