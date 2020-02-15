Иран подтвердил готовность сотрудничать с Украиной в расследовании катастрофы самолета МАУ

Об этом говорится в сообщении иранского МИД относительно участия Зарифа во встрече министров иностранных дел пяти стран, состоявшейся сегодня в Мюнхене.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифе подтвердил готовность сотрудничать с Украиной в расследовании катастрофы украинского самолета рейса PS752, который разбился около Тегерана в январе.

Как говорится в сообщении на сайте иранского МИД, об этом он сказал во время встречи министров пяти стран, состоявшейся в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Читайте такжеСекретаря СНБО Украины пригласили в Иран для расследования сбития самолета МАУ (видео)

Как отмечается, в ходе встречи Зариф отметил правовые и технические аспекты, а также "подчеркнул ответственное поведение Ирана в решении дела и необходимость избежать политизации этого вопроса".

"Министр иностранных дел также подтвердил готовность Ирана сотрудничать с Украиной с целью рассмотрения дела и достижения правового урегулирования этого вопроса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча министров стран Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS752.

Во встрече приняли участие главы МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что общая цель всех пяти стран заключается в том, чтобы добиться от Ирана ответственности, прозрачности и справедливости для жертв ужасной трагедии.

По его словам, сегодня Зариф на небольшое время присоединился к заседанию группы.

Глава МИД Канады подчеркнул, что Зарифу было недвусмысленно указано, что Иран должен принять меры для решения многих вопросов.

"Во-первых, мы оказывали давление на Иран, чтобы он провел тщательное, прозрачное и достоверное расследование в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации. Это означает, что необходимо разрешить перевезти "черные ящики" в лабораторию, в которой есть возможность должным образом получить и проанализировать их контент", - заявил Шампань.

Справка УНИАН. В Иране 8 января разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.