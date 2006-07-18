Депутаты избрали руководителей комитетов ВР и утвердили их состав

Верховная Рада Украины избрала руководителей парламентских комитетов и утвердила их персональный состав.

Как передает корреспондент УНИАН, за Постановление ВР Украины “Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины пятого созыва и избрания председателя и первого заместителя председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации” проголосовали 285 народных депутатов из 415, зарегистрированных в зале. Из фракции БЮТ проголосовал только один народный депутат.

В соответствии с принятым постановлением, председателями парламентских комитетов назначены:

1) комитет по вопросам правовой политики – Евгений КУШНАРЕВ (фракция Партии регионов);

2) комитет по вопросам правосудия – Сергей КИВАЛОВ (фракция Партии регионов);

3) комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления – Владимир РЫБАК (фракция Партии регионов);

4) комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - Владимир СТРЕТОВИЧ (фракция "Наша Украина");

5) комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией - Николай ДЖИГА (фракция Партии регионов);

6) комитет по вопросам национальной безопасности и обороны – Анатолий КИНАХ (фракция "Наша Украина");

7) комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений – Леонид ГРАЧ (фракция Коммунистической партии Украины);

8) комитет по иностранным делам – Виталий ШИБКО (фракция Социалистической партии Украины);

9) комитет по вопросам европейской интеграции – Борис ТАРАСЮК (фракция "Наша Украина");

10) комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины – Александр ЕФРЕМОВ (фракция Партии регионов);

11) комитет по вопросам бюджета – Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов);

12) комитет по вопросам финансов и банковской деятельности – Петр ПОРОШЕНКО (фракция "Наша Украина");

13) комитет по вопросам экономической политики – Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ (фракция "Наша Украина"),

14) комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства – Сергей МАТВИЕНКОВ (фракция Социалистической партии Украины);

15) комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности - Николай МАРТЫНЕНКО (фракция "Наша Украина");

16) комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства – Юрий СЕРБИН (фракция БЮТ);

17) комитет по вопросам транспорта и связи – Антон ПРИГОДСКИЙ (фракция Партии регионов);

18) комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений – Михаил ГЛАДИЙ (фракция БЮТ);

19) комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы – Валерий КАЛЬЧЕНКО (фракция БЮТ);

20) комитет по вопросам науки и образования – Екатерина САМОЙЛИК (фракция Коммунистической партии Украины);

21) комитет по вопросам здравоохранения – Татьяна БАХТЕЕВА (фракция Партии регионов);

22) комитет по вопросам культуры и духовности - Владимир ЯВОРИВСКИЙ (фракция БЮТ);

23) комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма – Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ);

24) комитет по вопросам свободы слова и информации – Андрей ШЕВЧЕНКО (фракция БЮТ);

25) комитет по вопросам социальной политики и труда – Иван БОНДАРЧУК (фракция Социалистической партии Украины);

26) комитет Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов – Петр ЦЫБЕНКО (фракция Коммунистической партии Украины).

Председателем Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации избран Андрей КОЖЕМЯКИН (фракция БЮТ).

Таким образом, согласно постановлению, представители антикризисной коалиции – фракций Партии регионов, СПУ и КПУ – возглавили 15 комитетов (в том числе член фракции “Наша Украина” В.ЗАПЛАТИНСКИЙ, который заявил о вхождении в антикризисную коалицию и возглавил комитет по вопросам экономической политики), а представители оппозиции – 11 комитетов и Специальную контрольную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам приватизации: члены фракции БЮТ стали председателями 6 комитетов и контрольной комиссии, а “Нашей Украины” – 5 комитетов.

Как сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, первыми заместителями в комитетах будут 11 народных депутатов из фракции Партии регионов, 4 – из БЮТ, 7 – из “Нашей Украины”, 5 – СПУ, 1 – КПУ; заместителями председателей комитетов будут 22 депутата из фракции Партии регионов, 18 – БЮТ, 10 – “Нашей Украины”, 2 – КПУ и ни одного представителя СПУ.

Секретарями комитетов будут три представителя от Партии регионов, три – от БЮТ, 5 – от “Нашей Украины”, и по 8 – из фракций СПУ и КПУ.

Также А.МАРТЫНЮК отметил, что постановлением увеличивается допустимая верхняя граница количества членов комитетов. Он напомнил, что ранее парламент принял решения, которым предусмотрел, что в комитетах должно быть не менее 7 и не более 20 народных депутатов, в то время как количество членов таких комитетов как Бюджетный, по вопросам ТЭК, финансов и банковской деятельности и других значительно превышает эту границу. Он отметил, что постановлением в некоторых комитетах предусмотрено больше заместителей, в частности, в Бюджетном будет 2 первых заместителя и 2 заместителя председателя комитета.

Кроме того, А.МАРТЫНЮК отметил, что нередко были комментарии от представителей фракции «Наша Украина» и БЮТ о том, что оппозиции отдаются второстепенные комитеты. Он не согласился с этим мнением, отметив, что представители этих двух фракций, в частности, будут возглавлять комитеты по вопросам ТЭК, национальной безопасности и обороны, АПК, по вопросам свободы слова и информации, а также контрольную комиссию ВР по вопросам приватизации.