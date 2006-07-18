Парламент проголосовал планы на ближайшие две недели

Верховная Рада Украины решила работать в пленарном режиме до 31 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 289 из 391 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Почти в полном составе голосовали фракции Партии регионов, СПУ и КПУ.

В то же время за это решение проголосовали только двое народных депутатов из фракции БЮТ и 48 - из фракции «Наша Украина».

Председатель ВР Александр МОРОЗ отметил, что данным постановлением продолжена работа ВР в пленарном режиме «как минимум до 31 июля». По его словам, на будущей неделе парламент будет работать в пленарном режиме ежедневно, кроме среды, 26 июля, поскольку в этот день народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.МОРОЗ зарегистрировал проект постановления, которым предлагалось продолжить сессию ВР до 28 июля. Согласно документу, недели с 17 по 21, а также с 24 по 28 июля будут пленарными, при этом 19 июля планировалось провести парламентские слушания по вопросам бюджетной политики на 2007 г.