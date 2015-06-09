Журналист просит допросить Кучму, Литвина и Медведчука по делу Пукача

Журналист Алексей Подольский – потерпевший по “делу Гонгадзе” подал дополнение к своей апелляционной жалобы на приговор экс-генералу МВД Алексею Пукачу, в котором просит в ходе рассмотрения его апелляции допросить в качестве свидетелей экс-президента Леонида Кучму, экс-председателя Верховной Рады Владимира Литвина, экс-главу АП Виктора Медведчука, экс-депутата Григория Омельченко, президента Петра Порошенко, премьер-министра Арсения Яценюка, генпрокурора Виктора Шокина и других.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство он подал сегодня в ходе судебного заседания.

Сторона гособвинения не возражала против приобщения данного заявления к материалам жалобы, также не возражала адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

В свою очередь, защитник Пукача Григорий Демиденко попросил суд предоставить ему копию заявления и объявить в судебном заседании перерыв, чтобы он имел время предоставить дополнения или возражения к изложенному в документе.

Заслушав мнения сторон-участниц процесса, суд приобщил дополнение к материалам жалобы. После этого Подольский заявил очередное ходатайство об отводе коллегии судей. Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский.

4 июня Теличенко отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу.

В тот же день Апелляционный суд Киева по ходатайству Подольского направил в Генпрокуратуру для проверки материалы относительно возможного давления на Пукача во время проведения судебного следствия в Печерском райсуде.