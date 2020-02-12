Стало известно, когда состоятся первые выборы в ОТГ

ЦИК внесла изменения в свое постановление о порядке назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Следующие первые выборы в объединенных территориальных громадах состоятся одновременно с очередными местными выборами.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, комиссия внесла изменения в свое постановление от 29 ноября 2018 года № 234 "О порядке назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов".

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Изменениями предусмотрено, что в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются на дату очередных местных выборов.

По словам члена ЦИК Павла Любченко, для такого решения комиссии есть несколько существенных оснований.

Он пояснил, что Избирательным кодексом Украины, который вступил в силу 1 января 2020 года, в частности, предусмотрено, что проведение других видов местных выборов, кроме первых, регулируется еще законом о местных выборах. Таким образом, первые выборы должны проходить в соответствии с новым Избирательным кодексом Украины и актами, принятыми в его развитие. Вместе с тем, Заключительным и переходным положениям Кодекса для Центральной избирательной комиссии предусмотрен шестимесячный срок для приведения своих актов в соответствие с его требованиями.

В соответствии со статьей 141 Конституции Украины, очередные местные выборы проводятся на всей территории Украины. Это означает, что срок полномочий всех депутатов, избранных на первых, внеочередных, дополнительных местных выборах, заканчивается с открытием первой сессии совета. То есть, в случае назначения первых выборов на последнее воскресенье апреля, срок полномочий депутатов, которые были избраны на них, продолжался бы фактически лишь несколько месяцев.

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Кроме того, для организации и проведения указанных первых местных выборов необходимо ориентировочно 35 млн 300 тыс. гривен, которые были бы потрачены на избрание депутатов на незначительный период. В то же время, значительное количество из числа последних промежуточных выборов, которые назначались территориальными избирательными комиссиями, не состоялось, поскольку не оказалось ни одного желающего зарегистрироваться кандидатом. Это свидетельствует о крайне низкой активности и заинтересованности граждан в участии в таких выборах накануне очередных местных выборов.

Также, как отметил Любченко, согласно Бюджетному кодексу Украины и Закону Украины "О добровольном объединении территориальных громад", переход ОТГ на прямые отношения с государственным бюджетом для получения дополнительного ресурса и расширение источниковой базы местных бюджетов происходит только с началом нового бюджетного периода. Поэтому, даже в случае проведения первых выборов, объединенные территориальные громады не смогут существенно улучшить свою финансовую состоятельность и расширить свои возможности для решения вопросов местного значения.