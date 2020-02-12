Против Украины ведется кибернетическая война в США и Европе – Данилов

Секретарь СНБО обсудил с представителями Атлантического совета необходимость усиления сотрудничества в этой сфере.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсудил с представителями Атлантического совета вопросы двустороннего сотрудничества и возможности его дальнейшего развития.

Читайте такжеСНБО рассмотрел проект Стратегии национальной безопасности УкраиныКак говорится в сообщении СНБО, сегодня Данилов провел встречу с директором Евразийского центра Атлантического совета, экс-послом США в Украине Джоном Хербстом и президентом и генеральным директором Фонда США – Россия Селест Уоллендер.

В ходе встречи стороны также уделили особое внимание ситуации с безопасностью в Европе и мире.

Секретарь СНБО Украины выразил благодарность американской стороне за поддержку нашего государства и последовательную позицию, в частности в вопросах предоставления Украине военной помощи.

Стороны обменялись мнениями относительно эффективности деятельности международных структур безопасности и необходимости объединения международных усилий в противостоянии гибридным угрозам. Секретарь СНБО Украины также отметил, что кроме прямой военной агрессии, против Украины ведется кибернетическая и информационная война, и не только внутри страны, но и в США и Европе. Данилов подчеркнул необходимость усиления сотрудничества в этой сфере.

Представители Атлантического совета подчеркнули, что поддержка Украины в американском Конгрессе остается неизменной и акцентировали внимание на работе Атлантического совета по консолидации усилий «демократов» и «республиканцев» вокруг вопроса помощи и поддержки Украины.

В частности, Хербст отметил, что «сильная Украина – в интересах Соединенных Штатов», и добавил, что США готовы и в дальнейшем поддерживать Украину на ее пути в Европу и в борьбе за восстановление территориальной целостности.

Ранее УНИАН сообщал, что секретаря СНБО Украины пригласили в Иран для расследования сбития самолета МАУ.