Руководству Всеукраинского аграрного совета Андрею Дыкуну и Михаилу Соколову грозит вотум недоверия

11 февраля в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Укринформ" партнеры юридической фирмы "ОМП", основатели Общественного союза "Всеукраинский аграрный совет" (ВАС) Николай Орлов и Кирилл Левтеров публично выразили недоверие руководителям совета Андрею Дыкуну и Михаилу Соколову, а также призвали разобраться с делами организации на собрании.

Об этом говорится на официальном веб-сайте юридической фирмы.

"Вынуждены заявить о недоверии руководству "Всеукраинского аграрного совета" Андрею Дыкуну и Михаилу Соколову. Требуем скорейшего проведения общественного собрания. Хотели бы заслушать отчет руководства об управлении организацией, а также финансовый отчет о том, что происходит со средствами организации", - отметил Орлов.

После этого, по его словам, будет поставлен на голосование вопрос о вотуме недоверия руководству ВАС.

"Мы вынуждены прибегать к такой публичности, чтобы пригласить к диалогу руководство ВАС. Мы писали письма, пытались связаться по телефону, приглашали на встречу. Но все наши приглашения остались без ответа", - пояснили свои действия партнеры "ОМП".

"Всеукраинский аграрный совет" был основан для защиты интересов малых и средних фермеров, а не для политической деятельности, заявил во время пресс-конференции Орлов.

"В 2014 году мы вместе с единомышленниками, партнерами, коллегами создали "Всеукраинский аграрный совет" - общественную организацию, основной целью которой было отстаивание интересов аграриев. Она создавалась, чтобы незаангажированно, аполитично, без кулуарных интересов донести голос аграриев во властные коридоры", - сообщил Николай Орлов.

Главной задачей организации была защита интересов аграриев, в частности в юридической и налоговой сферах. По словам Левтерова, ситуация начала кардинально меняться в 2018 году.

"Руководители ВАС начали играть в политику. Критиковать власть, а не выстраивать "мост" с властью, как это планировалось. (Недопустимо) подписывать меморандумы с, по нашему мнению, не до конца проукраинскими политическими силами и менять свою позицию", - отметил он.