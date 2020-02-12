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Гончарук анонсировал подачу в парламент отчета о работе Кабмина

14:36, 12 февраля 2020
Политика
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Кабмин подаст отчет в парламент / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания правительства.

"Мы рассмотрели и приняли промежуточный отчет, который будет представлен в парламент в срок согласно закону - на этой неделе", - сказал он.

По его словам, правительство также планирует озвучить планы и стратегию работы на будущее.

Как сообщал УНИАН, ранее Гончарук анонсировал создание Долгового агентства.

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