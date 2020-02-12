Гончарук анонсировал подачу в парламент отчета о работе Кабмина

Правительство также планирует озвучить планы и стратегию работы на будущее.

На этой неделе Кабинет министров подаст в Верховную Раду отчет о своей работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания правительства.

"Мы рассмотрели и приняли промежуточный отчет, который будет представлен в парламент в срок согласно закону - на этой неделе", - сказал он.

По его словам, правительство также планирует озвучить планы и стратегию работы на будущее.

Как сообщал УНИАН, ранее Гончарук анонсировал создание Долгового агентства.