Гончарук анонсировал подачу в парламент отчета о работе Кабмина
14:36, 12 февраля 2020Политика
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Правительство также планирует озвучить планы и стратегию работы на будущее.
Кабмин подаст отчет в парламент / фото УНИАН
На этой неделе Кабинет министров подаст в Верховную Раду отчет о своей работе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания правительства.
"Мы рассмотрели и приняли промежуточный отчет, который будет представлен в парламент в срок согласно закону - на этой неделе", - сказал он.
По его словам, правительство также планирует озвучить планы и стратегию работы на будущее.
Как сообщал УНИАН, ранее Гончарук анонсировал создание Долгового агентства.
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