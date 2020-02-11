Разумков: Украина готова помогать тем, кто готов в ней работать

По словам спикера парламента, помощь ЕС способствует развитию Украины и имплементации новых направлений международного сотрудничества.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что Украина готова помогать тем инвесторам, которые готовы работать в Украине.

Как сообщила пресс-служба Верховной Рады, об этом он сказал во время встречи с комиссаром Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи.

Председатель Верховной Рады проинформировал представителей Европейской комиссии об изменениях, которые происходят в Украине, по созданию необходимых условий для привлечения инвесторов, и призвал способствовать этому процессу. «Мы готовы создавать надлежащий бизнес-климат в государстве и помогать тем, кто готов работать в Украине», - подчеркнул он.

Председатель парламента отметил, что движение Украины в Евросоюз закреплено в Конституции Украины и в настоящее время между Украиной и ЕС налажено постоянное сотрудничество во многих сферах. «Для нас принципиально важна реализация положений, закрепленных в Соглашении об ассоциации, так же, как и макроэкономическая помощь со стороны ЕС. Поддержка Евросоюза способствует развитию страны и имплементации новых направлений международного сотрудничества», - отметил Разумков.

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Также он подчеркнул необходимость поддержки и дальнейшего развития проекта «Восточное партнерство+» с участием трех ассоциированных с ЕС стран - Украины, Молдовы и Грузии. По его словам, важными для сотрудничества являются вопросы безопасности, территориальной целостности, восстановления границ Луганской, Донецкой областей в определенных пределах и возвращения Крыма.

Председатель Верховной Рады поблагодарил за принципиальную позицию Евросоюз в этих вопросах: «Мы благодарны за то, что ваша позиция не меняется со временем. А ситуация с санкционным давлением в течение нескольких лет демонстрирует влияние на Российскую Федерацию».

В свою очередь, еврокомиссар отметил стремительные шаги Украины в проведении реформ, заверил в дальнейшей поддержке со стороны ЕС ее территориальной целостности и суверенитета и подчеркнул готовность и дальше работать вместе над созданием новой сильной экономики Украины.