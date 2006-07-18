Литвин предрекает Ющенко тяжелую осень

Экс-председатель Верховной Рады, лидер Народной партии Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что осенью политические силы будут инициировать проведение досрочных президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение В.ЛИТВИН высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Очевидно, что у нас, хотят этого политики или нет, будет сформирована широкая коалиция, которая будет представлять интересы и БЮТ, и «Нашей Украины». Дисциплина там будет более жесткой, но результативных действий ожидать на сегодняшний день сложно, потому что противостояние будет продолжено, и уже осенью политические процессы будут переведены в другое русло – досрочное проведение выборов Президента»,- сказал В.ЛИТВИН.

Экс-председатель Верховной Рады считает, что свое требование о проведении досрочных президентских выборов политические силы будут мотивировать тем, что «Президент Украины не влияет на процессы, поскольку он не является ведущей политической силой и ведущим политиком, не может выполнять свои обязанности». «Это будут провоцировать как раз те политические силы, которые сейчас требуют досрочных парламентских выборов», - предположил он.

«Досрочных выборов в парламент не будет. Тем более что оппозиционеры уже смирились и принимают участие в распределении должностей, которые им будут предлагаться. Но если будут досрочные выборы, то одновременно – и в Верховную Раду, и выборы Президента», - уверен В.ЛИТВИН.