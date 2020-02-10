"Будто ничего не случилось": экс-глава МИД объяснил, зачем Лавров заговорил об "обмене послами" с Украиной

По мнению дипломата, Россия сейчас будет пытаться делать все, чтобы показать, что "на самом деле ничего не случилось".

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко назвал "проверкой на вшивость" заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия не против обменяться с Украиной послами.

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"Предложение восстановить полноценные дипломатические отношения – это абсолютно нормально с точки зрения Москвы", – сказал он в комментарии «Обозревателю».

По мнению дипломата, "Россия сейчас будет пытаться делать все, чтобы показать, что на самом деле ничего не случилось. Ну, украли часть территории и нагло пытаются это узаконить. Ну что здесь такого? Так получилось. Ведут войну. Ну, это же не они ведут войну, а "трактористы" и "комбайнеры". Все это надо воспринимать как украинские проблемы. К чему здесь Россия?"

При существующей ситуации "украинская власть или пойдет на унижение и в очередной раз покажет, что она не украинская, а неизвестно какая, или покажет свою позицию и оставит эту тему на то время, пока не произойдет освобождение Крыма и освобождение Донбасса".

В этом контексте Огрызко добавил, что в случае, если украинская власть пойдет на уступки России, "ожидать можно чего угодно, в частности возобновление водоснабжение Крыма".

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной, чтобы полноценно восстановить дипломатические отношения с Киевом. "Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, угрожала разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде бы кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", – сказал он.