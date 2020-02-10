Минветеранов разделят, а министром по вопросам оккупированных территорий могут назначить Резникова – Гончарук

Премьер не исключает в ближайшее время внесения на рассмотрение Верховной Рады соответствующего кадрового назначения.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено, а должность министра временно оккупированных территорий предложена представителю Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексею Резникову.

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Об этом глава правительства сообщил в эфире телеканала ICTV 9 февраля поздно вечером.

«Мы приняли решение о разделении Министерства ветеранов и оккупированных территорий. Мы предложили эту позицию (министра по вопросам оккупированных территорий - УНИАН) известному юристу Алексею Резникову. Я не исключаю, что в ближайшее время я внесу (его кандидатуру), а парламент поддержит это кадровое назначение», - добавил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, 23 января министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила о том, что министерство разделят на два ведомства и, в частности, будет создано Министерство по вопросам реинтеграции.