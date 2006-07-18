Тимошенко недовольна и думает, что делать дальше

Блок Юлии Тимошенко недоволен распределением парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она считает, что те комитеты, которые должны принадлежать оппозиции, БЮТ не получил. «Они выделены по остаточному принципу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что сейчас депутаты от БЮТ будут советоваться на заседании фракции, что делать дальше.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидеры фракций ВР согласовали проект постановления относительно распределения парламентских комитетов. Пока еще неизвестно, какой именно принцип распределения комитетов прдусматривает этот документ.