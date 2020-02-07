Минюст собирается ликвидировать 48 "партий-зомби"

Министр юстиции заявил, что существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

Министерство юстиции планирует аннулировать регистрацию 48 политических партий, деятельность которых не соответствует требованиям закона.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает НВ.

"В Украине зарегистрировано 349 политических партий. Из них 48 "партий-зомби", которые не функционируют", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Украине до сих пор зарегистрирована партия "МММ" во главе с террористом Пушилиным – депутат

Министр заявил, что существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

"Мы (Министерство юстиции - ред.) подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям закона", - сказано в сообщении.

Основанием для ликвидации является невыдвижение партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины в течение десяти лет.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд города Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд с иском о запрете деятельности партии "Слуга народа".