Судей просят надавить на Минюст, чтобы запретить деятельность "Слуги народа"

Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста относительно не осуществления контроля над деятельностью этой партии.

Окружной административный суд города Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд с иском о запрете деятельности партии «Слуга народа».

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

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«В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины. Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста относительно не осуществления контроля над деятельностью партии «Слуга народа» в части соблюдения ею требований Закона Украины «О политических партиях в Украине» и своего устава», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди других требований иска - обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии «Слуга народа».

В пресс-службе отмечают, что сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.