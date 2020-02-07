Зеленский призвал премьера Италии закрыть незаконные "офисы" "ДНР" и "ЛНР"

Во время встречи лидеры Украины и Италии обсудили ряд общеполитических вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте призвал закрыть незаконные "офисы" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как отмечают в пресс-службе главы государства, Зеленский во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте общеполитические вопросы, в частности, закрытие "офисов" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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"Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии", - сказал глава государства в комментарии СМИ.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2019 года стало известно, что пророссийские силы в Вероне (Италия) объявили об открытии так называемого "представительства ДНР".

В свою очередь, МИД Украины направил соответствующую вербальную ноту в МИД Италии, запросы в префектуру и квестуру Вероны, в которых выражается протест против антиукраинских провокаций, направленных на подрыв общеевропейской позиции в поддержку территориальной целостности украинского государства, выясняется юридический статус этого "представительства".