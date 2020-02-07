"Это был символ": Тимошенко рассказала, почему блокировала место спикера в президиуме Рады (видео)

Депутат заявила, что в случае принятия закона о рынке земли будет обращение в Конституционный суд.

Руководитель парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, почему депутаты от ее политической силы и она лично блокировали президиум Верховной Рады и место спикера Дмитрия Разумкова.

Как сообщила Тимошенко в комментарии "Радио Свобода", протест является символом, того что закон о рынке земли принимать нельзя.

"Потому что это был символ того, что страна не может пропустить этот закон, и что в Верховной Раде происходит не все так, как нужно национальным интересам Украины", - сказала Тимошенко.

Она также опровергла слова Разумкова о якобы договоренности о рассмотрении законопроекта во втором чтении. В случае принятия документа Тимошенко анонсировала обращение в Конституционный суд.

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"И у меня сомнений нет, что мы этот закон признаем неконституционным. Потому что сначала надо проводить всеукраинский референдум, как обещал Зеленский, и спросить у людей, продавать землю или нет", - сказала она.

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях "Батькивщины", лидер фракции отметила: "Мы намерены и в дальнейшем всеми конституционными парламентскими методами препятствовать продаже украинской земли".

6 февраля в парламенте произошли стычки между депутатами в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли. Во время них Юлия Тимошенко заняла президиум и сломала микрофон. Другие же нардепы блокировали работу Рады.