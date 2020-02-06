Тимошенко рассказала, как собирается противодействовать принятию закона о рынке земли

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сообщила, что голосование за законопроект может состояться на следующей пленарной неделе.

Фракция «Батькивщина» завтра будет решать, как противодействовать принятию закона о рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, отвечая на вопрос, будут ли они завтра снова блокировать президиум.

«Мы соберемся с фракцией завтра утром и будем принимать решение, что делать», - сказала она.

На вопрос о блокировании трибуны на следующей пленарной неделе, во время которой, как ожидается, парламент продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли, Тимошенко сказала: «Мы будем делать все, что в наших силах».

«По срокам - они хотят окончательно проголосовать за этот закон на следующей сессионной неделе», - добавила она. (Следующая пленарная неделя продлится с 18 по 21 февраля - УНИАН).

Также Тимошенко сообщила, что «Батькивщина» планирует призвать людей пикетировать Верховную Раду в тот день, когда должно будет состояться окончательное голосование закона.

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Как сообщал УНИАН, парламент сегодня, 6 февраля, начал рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10). Депутаты успели рассмотреть более 180 поправок из более 4 тысяч, поданных к документу.

Депутаты от «Батькивщины», в частности ее лидер Тимошенко, пытались блокировать президиум парламента в знак протеста против принятия закона о рынке земли.

В частности, Тимошенко и внефракционный депутат Оксана Савчук все вечернее заседание, с 16.00 до 19.30, пока рассматривался проект закона, стояли в президиуме возле рабочего места председателя Верховной Рады.