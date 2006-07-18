Лидеры Антикризисной коалиции хотят голосовать тайно

Лидеры фракций Партии регионов, Социалистической партии Украины и Коммунистической партии Украины отказались избирать вице-спикера парламента в открытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из лидеров фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, на заседании Согласительного совета, которое состоялось во время перерыва в сегодняшнем заседании парламента, представители фракции БЮТ предложили провести сегодняшнее голосование относительно кандидатуры на пост вице-спикера в открытом поименном режиме. Однако, отметил Р.ЗВАРИЧ, это предложение поддержала только фракция «Нашей Украины», а три остальные фракции отказались.

Р.ЗВАРИЧ добавил, что теперь избрание заместителя председателя парламента будет происходить согласно Регламента, путем тайного голосования бюллетенями.

Депутат сказал, что это голосование может состояться уже завтра.

От фракции БЮТ на эту должность претендует Александр ТУРЧИНОВ.