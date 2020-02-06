ОБСЕ предоставит рекомендации насчет поправок к законопроекту "О медиа"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ сказал, что реформа медиа должна соответствовать международным стандартам и обязательствам Украины относительно свободы мнения и медиа.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявляет, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вместе с экспертами предоставит рекомендации относительно поправок к проекту закона Украины «О медиа».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дезир сказал на пресс-конференции в Киеве.

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Он отметил, что законопроект о медиа является очень всеобъемлющим и должен объединить несколько предыдущих законов о средствах массовой информации и, в частности печатных СМИ, и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Это очень важный процесс реформ, который может привести к обновлению регулирования в области медиа в стране", - сказал Дезир.

Представитель ОБСЕ добавил, что важно обеспечить, чтобы эта реформа соответствовала международным стандартам и международным обязательствам Украины относительно свободы мнений и свободы СМИ и, в частности, защиты плюрализма, независимости медиа и свободы деятельности журналистов.

Также он сказал, что в ОБСЕ обратили внимание, что украинское правительство хочет учесть вопрос совместимости нового законодательства с соответствующими директивами Европейского Союза. "Мы предоставим правительства юридическую экспертизу по законопроекту с рекомендациями для поправок", - заявил Дезир.

По его словам, сейчас законопроект изучается вместе с экспертами. "Мы видим, какую надо сделать работу по некоторым определениям в этом законопроекте", - добавил Дезир.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам свободы слова рекомендует Верховной Раде принять законопроект «О медиа» (№2693) в первом чтении и за основу.