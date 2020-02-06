Зеленский не планирует распускать Раду осенью – депутат

Глава государства призвал депутатов сосредоточиться на продуктивной работе на протяжении всей каденции.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" заверил, что о досрочном роспуске парламента осенью речи не идет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

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"На заседании фракции президент Украины торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске парламента осенью не может быть и речи", - написал он.

По словам Бужанского, президент призвал депутатов сосредоточиться на продуктивной работе на протяжении всей каденции.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о возможности проведения осенью досрочных парламентских выборов, сказал, что сейчас не видит предпосылок для роспуска парламента.

Разумков также добавил, что парламент работает, и в нем есть монокоалиция, которая принимает законы.