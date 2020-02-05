Кабмин утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО нового качества - Гончарук

Эта программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в Украине.

Кабинет министров одобрил годовую национальную программу Украина-НАТО нового качества, которая предусматривает реформы сектора безопасности и обороны.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

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"Впервые в центре внимания программы - права, свободы и законные интересы человека. Именно такой человекоцентрический подход исповедует Североатлантический Альянс. Впервые разработка документа осуществлялась по международной методике Results-Based Management (RBM - "Управление, ориентированное на результат"). Именно такая методика используется при подготовке аналогичных стратегических документов в государствах-членах НАТО, Всемирном банке и ООН", - отметил глава правительства.

Гончарук добавил, что годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране.

"Она максимально приближена по содержанию и принципам плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую же структуру. РНП-2020 является ключевым инструментом интеграции Украины в НАТО", - подытожил премьер.

Напомним, в январе этого года в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов были рассмотрены приоритеты Годовой национальной программы сотрудничества Украины с Альянсом на 2020 год.