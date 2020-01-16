Комиссия Украина - НАТО рассмотрела приоритеты Годовой национальной программы на 2020 год

Украинская сторона обещает учесть замечания Альянса относительно выполнения ГНП.

В Брюсселе на заседании Комиссии Украина - НАТО на уровне послов были рассмотрены приоритеты Годовой национальной программы сотрудничества Украины с Альянсом на 2020 год.

Как говорится на Правительственном портале, об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

В частности, во время заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне послов в штаб-квартире альянса были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО.

Читайте такжеГенерал армии США в Брюсселе назвал Украину ключевым партнером НАТО

Так, участники обсудили оценку НАТО выполнения Годовой национальной программы 2019 года и приоритеты Годовой национальной программы на 2020 год, которая по своей сути и форме максимально приближена к формату Плана действий относительно членства в НАТО.

Также стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния внедрения стандартов НАТО в Украине и перспектив реализации планов правительства на 2020 год.

Кулеба отметил, что украинские власти внимательно изучили замечания, которые Альянс выразил в оценке, и готовы сделать все, чтобы учесть их в дальнейшей деятельности.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к Организации североатлантического договора (НАТО) с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки Украины на присоединение к Программе расширенных возможностей Альянса.