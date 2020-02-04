Разумков сообщил, когда Гончарук отчитается в парламенте

Премьер-министр Алексей Гончарук должен выступить в Верховной Раде с промежуточным отчетом о результатах деятельности правительства.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, когда премьер-министр Алексей Гончарук отчитается в парламенте.

Об этом он сказал в эфире канала "112 Украина".

"Этот отчет должен состояться до 14 февраля... Однако, ситуация следующая: следующая неделя у нас не является пленарной, такой отчет должен заслушиваться на пленарном заседании Верховной Рады Украины. Поэтому, я думаю, что мы определимся, пригласим правительство, пригласим премьер-министра и через неделю, - не на этой неделе, а через неделю, - мы сможем заслушать промежуточный отчет о работе Кабинета министров Украины", - отметил председатель ВР.

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На вопрос, будут ли по результатам этого отчета приниматься какие-то кадровые решения в отношении членов правительства, Разумков отметил, что ранее депутаты поддержали Программу действий Кабмина, и он имеет так называемый «иммунитет».

"Отправлять в отставку, если вы об этом говорите, - таких возможностей у Верховной Рады нет", - добавил он.

Как известно, следующая пленарная неделя состоится с 18 по 21 февраля.