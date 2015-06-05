В ВР закрыли заседание, не приняв ни одного закона
14:57, 05 июня 2015Политика
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В сегодняшней повестке дня были, в частности, вопросы об усовершенствовании защиты профессиональной деятельности журналистов, а также об обеспечении прозрачности собственности СМИ.
Члены правительства во время заседания Верховной Рады / Фото УНИАН
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид закрыла сегодняшнее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент никаких законов не принимал.
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В сегодняшней повестке дня были, в частности, вопросы об усовершенствовании защиты профессиональной деятельности журналистов, а также об обеспечении прозрачности собственности СМИ.
Кроме того, предполагалось рассмотреть вопрос о введении моратория на реализацию имущества должников "Нафтогаза".
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