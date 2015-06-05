В ВР закрыли заседание, не приняв ни одного закона

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид закрыла сегодняшнее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня парламент никаких законов не принимал.

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В сегодняшней повестке дня были, в частности, вопросы об усовершенствовании защиты профессиональной деятельности журналистов, а также об обеспечении прозрачности собственности СМИ.

Кроме того, предполагалось рассмотреть вопрос о введении моратория на реализацию имущества должников "Нафтогаза".