Дипломат: ЕС в ближайшие дни примет решение о продлении санкций против Крыма

13:32, 05 июня 2015
Политика
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Евросоюз формально примет решение о продлении санкций против Крыма еще на один год уже в ближайшие дни.

европарламент евросоюз / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщил европейский дипломат.

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"Дискуссия о продлении санкций для Крыма уже проходит на техническом уровне, на уровне послов, но принятие решения - это вопрос дней, а не недель", - сказал он.

"Это решение является очередным свидетельством стойкости политики ЕС о непризнании аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией", - сказал дипломат.

Как сообщалось, срок действия существующих против Крыма санкций истекает 23 июня. Эти санкции, в частности, касаются запрета на инвестиции и ограничения импорта в ЕС товаров, происходящих из Крыма и Севастополя.

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