Профильный комитет Рады назвал спорные аспекты законопроекта Минкульта о борьбе с фейками

Парламентарии высказали опасения, что некоторые положения проекта могут привести к наступлению на свободу слова.

Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики подготовили заявление относительно разработки Министерством культуры, молодежи и спорта Украины законодательства в сфере борьбы с дезинформацией. Парламентарии указали на спорные аспекты соответствующего законопроекта.

Заявление комитета обнародовал в Facebook его председатель Александр Ткаченко.

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«Учитывая большой общественный резонанс по этой теме, а также учитывая то, что именно наш комитет в дальнейшем будет рассматривать этот законопроект, хотели бы сказать следующее: Мы осознаем вызовы, которые стоят перед Украиной в связи с гибридной войной, потоком дезинформации относительно событий в Украине со стороны государства-агрессора и размытость стандартов журналистики в наше время», - отмечают в комитете.

Парламентарии отметили, что проект находится на первых этапах публичного обсуждения и пройдет еще не один круг дискуссий. В то же время, депутатов комитета беспокоят несколько аспектов данного проекта. А именно:

- «непропорциональный уровень наказаний и криминализация некоторых статей деятельности журналистов»;

- «появление уполномоченного органа по решению Кабмина с широким кругом возможностей применения механизмов государства в регуляции свободы слова»;

- «распределение журналистов на тех, кто войдет в предлагаемую ассоциацию, и тех, кто не захочет»;

- «принцип правовой определенности при толковании термина «дезинформация» и соответствия содержания и объема этого термина современным вызовам»;

- «принцип соразмерности наказания за совершенное правонарушение, в том числе, вовлеченности слишком широкого круга граждан на которых будет распространяться действие этого закона»;

В профильном комитете считают, что такие методы могут привести к наступлению на свободу слова и служить основанием для тех, кто пренебрегает работой журналистов в обвинении власти в обратных действиях.

«Высоко ценя достижения демократии в Украине и многообразие публичных дискуссий, в том числе в наших СМИ, мы готовы предоставить Министерству четкие выводы проанализированного проекта закона и присоединиться к работе над ним, понимая необходимость принятия соответствующих шагов в этом направлении. И призываем экспертов и экспертное сообщество совместными усилиями найти пути решения вызовов, которые стоят перед нашим обществом», – подытожили в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в январе Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации. Проект предусматривает введение административной и уголовной ответственности за дезинформацию.

В частности, предлагается установить разные размеры штрафов за распространение дезинформации по условиям добровольного опровержения и при его отсутствии. Также предусмотрена уголовная ответственность. Обсуждение документа продлится месяц, после чего состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой.