Ночью боевики обстреливали позиции сил АТО более 40 раз

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. Согласно сообщению, наиболее сложная ситуация остается на Донецком направлении. "Из артиллерии и минометов боевики палили по Пескам, Березовом, Первомайску, Опитному, Богдановке, Шахте Бутовка, Новобахмутовке", - говорится в повідоленні.

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Населенные пункты Березовое и Водяное обстреляли из танков. По Старогнатовке ударили РСЗО.

"Неспокойной остается ситуация и в районе Марьинки. Здесь враг обстрелял наши позиции из гранатометов и стрелкового оружия", - сообщил пресс-центр.

В районе Мариуполя 122-мм артиллерия боевиков била по Гранитному.

На Луганском направлении со 120-мм минометов боевики обстреливалиНовотошковское.

После полуночи количество обстрелов относительно уменьшилась.

"Враг с 120-мм артиллерии и РСЗО "Град" бил по нашим позициям в районе Гранитного. Этой ночью удару пророссийских боевиков подвергся и этот мирный населенный пункт", - отметили в пресс-центре.

Противник продолжает активную воздушную разведку. За ночь было зафиксировано более 30 пролетов вражеских беспилотников.