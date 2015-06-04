G-7 будет сохранять санкции до мирного разрешения ситуации на востоке Украины - посол Японии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Японии в Украине Шигеки Суми заявил на брифинге в Киеве.

По словам дипломата, прежде всего, выражение солидарности странами "Большой семерки" Украине является очень важной позицией G-7. "И это означает, что мы вновь подтверждаем нашу позицию в отношении России. И это также означает, что мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и дестабилизирующие действия со стороны России", - подчеркнул посол.

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Он отметил: "Мы будем сохранять политику санкций против России".

Посол выразил надежду, что между G-7 и Россией будет существовать диалог для мирного разрешения ситуации и существующих проблем в Украине. По его убеждению, Минские соглашения являются одним из способов мирного разрешения ситуации на востоке Украины.

Он также отметил, что, если ситуация до следующего года на Донбассе не будет разрешена, Япония приложит все усилия для ее разрешения мирным путем во время своего председательства в G-7 в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, 7-8 июня в Германии состоится саммит лидеров стран G-7.