Также председатель парламента призвал представителей Кабинета министров приобщиться к этому совещанию.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил руководителей фракций на рабочее совещание в 21.00.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Согласительного совета. Перед этим председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко выразила мнение, что следовало бы созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, в частности о том, что "страну продолжают тянуть в долговую яму".

"Облигации внутреннего государственного займа почти в три раза увеличились по объему... Так же остается "финансовая пирамида" в Национальном банке, депозитные сертификаты, которая просто разворачивается, высасывая из экономики все деньги", - сказала Тимошенко.

По ее словам, на текущей сессии Верховная Рада должна рассматривать законопроекты, которые "облегчают, по сути, передачу украинских ресурсов сегодня иностранным глобальным игрокам".

"И поэтому я просила бы, чтобы мы сейчас подумали и немедленно созвали руководителей фракций вместе с руководством парламента, с правительством - нам надо поднимать этот вопрос. Если еще год у вас проработает "турборежим", украинцы останутся, по сути, без каких-либо ресурсов", - заявила Тимошенко.

Также она отметила вопрос роста зарплат чиновников, что также, по ее мнению, необходимо рассмотреть на совещании лидеров фракций.

На это Разумков ответил: "Я не отрицаю, я предлагаю - сегодня на 21.00 можем собраться".

Он отметил, что приглашает к себе председателей и сопредседателей фракций и с аналогичным предложением обращается к представителям Кабинета министров.

Разумков попросил узнать, есть ли возможность у премьер-министра Алексея Гончарука приобщиться к этому совещанию в кабинете председателя ВР.