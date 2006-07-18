Кандидатуру Януковича снова положили на стол Президенту

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ подписал представление Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно назначения лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член фракции СПУ Иван БОКИЙ.

По его словам, это повторное представление было сделано для того, чтобы не оставалось никаких сомнений по данному вопросу.

Как сказал И.БОКИЙ, уже есть подтверждение, что представление поступило в Секретариат Президента Украины.