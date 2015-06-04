В ЦИК объяснили, почему закон о местных выборах нужно принять как можно скорее

Член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера считает, что закон о местных выборах Верховная Рада должна принять в июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Как подчеркнул Магера, “принимать закон надо было еще вчера”. По его словам, закон о местных выборах “надо принимать буквально в течение следующих двух-трех недель, ибо времени крайне мало”.

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Магера напомнил, что впереди летний период и “людей практически не будет, а нам нужно обучать потенциальных членов избирательных комиссий, как применять закон и как должна работать и избирательная система, которая будет принята Верховной Радой”.

По словам Магеры, “даже квалифицированным юристам очень непросто понять те или иные положения закона о выборах, не говоря уже о тех людях, которые не имеют достаточного юридического образования”.

Он отметил, что в таких условиях хотел бы “предостеречь от тотального применения пропорциональной избирательной системы с открытыми списками - это надо делать, но это не надо делать для всех без исключения местных советов”.

На вопрос журналистов, какой из 4 законопроектов, которые зарегистрированы в парламенте, является наиболее совершенным, с его точки зрения, Магера ответил: “Мое мнение может быть субъективным, но больше склоняюсь к законопроекту, который был внесен народным депутатом Федоруком, поскольку это законопроект, который разработала Ассоциация городов Украины, и в части избирательной системы он едва ли не больше всего соответствует положениям Конституции Украины, в частности, относительно конституционного статуса областных и районных советов как представительских органов местного самоуправления, которые представляют общие интересы территориальных громад”.

По словам члена ЦИК, в этом законопроекте содержится предложение провести местные выборы “по многомандатной избирательной системе, которую одни называют многомандатной мажоритарной избирательной системой, а другие называют полупропорциональной избирательной системой. И одни, и другие правы”.

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Магера также высказал предостережение в части принятия норм относительно двухтуровости выборов мэров крупных городов. Он отметил, что, по предварительным оценкам, проведение выборов в два тура может потянуть дополнительно из бюджета свыше 100 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада включила в повестку дня текущей сессии 4 законопроекта о местных выборах. Это законопроекты под регистрационными номерами 2831, 2831-1, 2831-2 и 2831-3. Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что в четверг, 4 июня, они должны быть вынесены на рассмотрение в сессионный зал.

Сегодня, 4 июня, президент Украины Петр Порошенко сказал, что ожидает от Верховной Рады нового закона о местных выборах по открытым спискам.