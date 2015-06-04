Порошенко намерен осенью "почистить" Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в ежегодном послании к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году».

«Промежуточные результаты следующего этапа совместной работы будем подводить осенью. Под микроскопом будет рассмотрена деятельность каждого министра. Осуществлять, и я не избегаю этого, возможно, переформатирование Кабинета министров. Это не мои полномочия, я не снимаю и не назначаю чиновников и министров. Но если этого не сделает сама коалиция, иногда, можно быть уверенным, этого может потребовать общество. Но моя принципиальная позиция: любые изменения в правительстве должны происходить только при условии сохранения действующей коалиции и сохранения единства коалиции, но в свою очередь единство коалиции не должно превращаться в круговую поруку, должен быть честный и откровенный разговор», - отметил президент.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал сокращения и чистки в Генеральной прокуратуре. Он также сообщил о конкурсном отборе новых местных прокуроров и их заместителей.