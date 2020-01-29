Генсек Совета Европы заявила, что российские деньги помогли организации работать

При этом Мария Пейчинович-Бурич подтвердила, что Россия еще не оплатила весь долг и оспаривает решение.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич считает, что частичная уплата Россией долгов помогла организации продолжить работать.

Об этом сообщает Европейская правда.

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При этом Пейчинович-Бурич подтвердила, что Россия заплатила еще не все свои долги и обжалует обязанность выплатить остальное.

«Взносы выплачены, но пеня за время задолженности не погашена. А это необходимо заплатить, и это не подлежит обжалованию», – сказала она.

По ее словам, российские деньги стабилизировали деятельность организации.

«Это было важным, хотя и не единственным критерием, который позволил Комитету министров остановить сокращение проектов. Вы знаете, в последние два года у нас были сложные времена. Нам даже пришлось уволить часть персонала», – рассказала она.

Как сообщал УНИАН, в Парламентской ассамблее Совета Европы согласовали предварительный проект решения по обжалованию полномочий российской делегации из-за нарушения россиянами обязательств перед Советом Европы.

Документ уже прошел предварительное одобрение в мониторинговом комитете. Однако в нем отсутствуют какие-либо упоминания о многочисленных нарушениях прав человека со стороны РФ.