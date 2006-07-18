Что подарил Ахметов Януковичу-младшему на день рождения

Виктору Януковичу-младшему 16 июля исполнилось 25 лет. Свой день рождения он отпраздновал два раза. Первый – в узком семейном кругу в воскресенье на даче своего отца на Азовском море, а второй – в Киеве в ресторане «Черное море» на улице Лейпцигской рядом с «Царским селом». В празднике приняли участие около 50 человек. Для гостей пел Валерий Малышев. В основном, это были песни о летчиках и самолетах.

Янукович-младший был одет в светлые брюки и рубашку на выпуск. После вопроса о невесте Виктор покраснел и ушел от ответа. А на реплику о том, что он самый завидный жених в стране, сказал, что не хотел бы участвовать в таких рейтингах. Как признался именинник, он не собирался сначала отмечать день рожденья, но близкие друзья и родственники сами пришли. Отец с братом подарили ему Библию в кожаном переплете, тисненную золотом. Мать – две статуэтки с изображением птиц: голубя и голубки, наверное, намекая на то, что сыну пора найти себе пару. Не оставил без внимания именинника и один из лидеров Партии регионов Ринат Ахметов: он подарил молодому депутату старинную картину (правда какую и какого автора Янукович-младший вспомнить не мог). А вот часть нардепов-«регионалов» сбросилась по 100 гривен на общий подарок. «Учитывая его интерес к технике, мы подарили ему то, что движется по земле, по воде, и по воздуху», - сказал Валерий Бондик

По материалам газеты "Сегодня"