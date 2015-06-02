Заместителем Саакашвили может стать экс-министр транспорта Червоненко - СМИ
23:23, 02 июня 2015Политика
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Заместителем нового председателя Одесской областной государственной администрации, экс-Президента Грузии Михаила Саакашвили может стать экс-министр транспорта Евгений Червоненко
Заместителем Саакашвили может стать экс-министр транспорта Червоненко / Фото УНИАН
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как отмечается, Саакашвили на данный момент ищет себе заместителей, но уже есть кандидаты на эти должности.
По словам источника, среди кандидатов в команду Саакашвили - бывший министр транспорта Евгений Червоненко, а также заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, который ранее руководил Одесским портом.
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Сам Червоненко на вопрос о возможном трудоустройстве в Одесской области ответил: "Михаил Саакашвили - мой друг, и я готов рассматривать его любые предложения".
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