В последний год президентства Порошенко процесс евроинтеграции Украины замедлился – Кулеба
В течение последнего года пребывания Петра Порошенко на посту президента Украины евроинтеграционные процессы замедлились.
Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил "Радио Свобода" 25 января.
"Во времена Петра Порошенко было много сделано для европейской интеграции. Этого ни в коем случае нельзя отрицать. Но в последнее время или в последний год его президентства начали происходить вещи, которые тормозили этот процесс. Например, отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение. Например, то же самое торможение анбандлинга. Например, эта непонятная ситуация с НАПК, с борьбой с коррупцией", – сказал Кулеба.
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Он подчеркнул, что "ни в коем случае" не хочет умалять роль предыдущего правительства и предыдущего президента в этой сфере.
"Просто наступил определенный момент, когда динамика принятия важных решений для евроинтеграции иссякла. И с сентября эта динамика была вновь восстановлена. Я уважаю очень то, что было сделано до смены власти в Украине. Но только слепой человек не признает, что с сентября динамика европейской интеграции существенно ускорилась", – утверждает вице-премьер-министр.
Кулеба подтвердил, что речь идет об ускорении динамики при президенте Украины Владимире Зеленском.